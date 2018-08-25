С 25 по 30 августа в рамках федеральной программы Большие гастроли в Кирове состоятся гастроли Московского драматического театра имени Пушкина под руководством Евгения Писарева.

С 25 по 30 августа в рамках федеральной программы "Большие гастроли" в Кирове состоятся гастроли Московского драматического театра имени Пушкина под руководством Евгения Писарева.В сентябре 2016 года Московский драматический театр имени Пушкина впервые участвовал в самом глобальном театральном проекте страны "Большие гастроли", с успехом выступив в Йошкар-Оле. В 2017-м театр посетил в рамках этой программы Челябинск, Магнитогорск, Курган. В этом году настала очередь города Кирова.Гастроли Московского драматического Театра имени Пушкина стали наиболее ожидаемым культурным событием нового театрального сезона – к началу гастролей все билеты на спектакли раскуплены."Большие гастроли" откроются 25 августа спектаклем "Обещание на рассвете" в постановке Алексея Кузмина-Тарасова. В спектакле заняты молодые артисты театра, в том числе и лауреат премии "Золотая маска" за лучшую женскую роль Александра Урсуляк, Андрей Заводюк, Ирина Петрова, Алексей Воропанов, Сергей Кудряшов. Спектакль о страстной, всепоглощающей и разрушительной материнской любви пройдет на сцене Театра на Спасской.26 августа там же состоится спектакль "С вечера до полудня" в постановке Рузанны Мовсесян. Это удивительно современная и созвучная нам история про людей, про поиски смыслов и жизненный выбор, про страшное одиночество каждого, про вечное стремление и невозможность быть счастливым и про то, как грустна и мучительна порой бывает эта наша прекрасная жизнь. В спектакле играют заслуженные артисты России Владимир Николаенко, Андрей Заводюк, Вера Воронкова, Алексей Воропанов, Сергей Кудряшов, Наталья Рева-Рядинская, Виктор Васильев.27 августа на сцене Кировского драматического театра зрители увидят спектакль "Тартюф", поставленный французским режиссёром Брижит Жак-Важман в 2015 году. Брижитт Жак-Важман поставила десятки спектаклей по классическим и современным пьесам французского и европейского репертуара в таких театрах как Комедии Франсез, Театр Одеон, Опера Комик, Национальный театр Шайо, Национальный театр Страсбурга, Театр де ля Виль и многих других. Роли Оргона и Тартюфа в спектакле исполняют заслуженный артист России, почетный деятель искусств Москвы Андрей Заводюк и лауреат премии "Московские дебюты", любимец публики по многим киноролям Владимир Жеребцов.28 августа в Театре на Спасской состоится показ спектакля "Материнское поле", в котором заняты молодые артисты театра. Режиссер-хореограф Сергей Землянский так говорит о своем спектакле: "Это пластическая история, где артисты передают свои эмоции и чувства, используя возможности своего тела. Движение, жест и танец создают своего рода обрядовое действо, рожденное этой историей. Мать, Отец, Дети, Земля, Семья и... Война, страшные потери главной героини как обратная сторона, неотъемлемый фактор семейной идиллии. Что для нас сегодня понятие Отчий дом? Почему мы перестаем ценить и беречь те традиции, которые мы имеем? Эти вопросы актуальны сегодня, надеюсь, не только для меня".29 и 30 августа на сцене Кировского драматического театра состоится показ комедии "Семейка Краузе". Спектакль увидел свет в 2016 году, режиссер – Надежда Аракчеева, художественный руководитель постановки – Евгений Писарев. Роли тётушек Краузе исполнят народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых Вера Алентова и заслуженная артистка России Наталья Николаева.Федеральная программа "Большие гастроли-2018" направлена на формирование общего культурного пространства России и привлечение новой зрительской аудитории. Вот уже пятый год в рамках программы зрители всей России видят лучшие постановки театров со всей страны.