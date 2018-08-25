В Москве в жилом доме на улице Трофимова в субботу обрушилась часть конструкций.

В Москве в жилом доме на улице Трофимова в субботу обрушилась часть конструкций. Как стало известно "Интерфаксу", бетонные плиты в лифтовом холле с 7-го по 5-й этажи упали из-за перегруза. В одной из квартир дома 1956 года постройки проводится ремонт, для которого рабочие складировали большое количество мешков с цементом.Городские службы проводят строительные работы по восстановлению конструкции. По последним данным, никто не пострадал.Следователи московского управления СКР намерены проверить законность ремонта и установить причины ЧП.