Четверо членов банды в Москве подозреваются в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, все они задержаны, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Четверо членов банды в Москве подозреваются в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, все они задержаны, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Незаконные банковские операции осуществлялись с 2013 года. В сложной схеме по обналичиванию участвовали более 60 фирм-однодневок. Общий доход превысил 300 миллионов рублей.В рамках следственных действий задержаны четыре члена банды. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.В данный момент проведены обыски в офисах и домах подозреваемых, в ходе которых изъята документация, печати и электронные ключи, принадлежащие фирмам-однодневкам.