На трассе М-7 и в населенных пунктах наблюдается задымление

На трассе М-7 и в населенных пунктах наблюдается задымлениеНизовой лесной пожар площадью около 150 гектаров произошел в Петушинском районе Владимирской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.Сообщение о пожаре поступило 24 августа в 15:00. очаг возгорания находится на территории Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес» в 15 км от населенного пункта Клязьменский. На место выехала оперативная группа Петушинского пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что происходит тление низовой подстилки, угрозы населенным пунктам нет.Утром 25 августа в МЧС сообщили, что в связи с природным пожаром на трассе М-7 и в населенных пунктах наблюдается задымление. Для тушения привлекаются силы и средства от ФГАУ «Оборонлес».МЧС рекомендует по возможности вывезти из задымленной территории детей и пожилых людей. Необходимо разными способами повышать влажность в квартире. Ночью и утром окна следует держать закрытыми, а открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей.