Сирийские военные сбили три беспилотника, с помощью которых боевики попытались атаковать правительственные войска в городе Хама.

Сирийские военные сбили три беспилотника, с помощью которых боевики попытались атаковать правительственные войска в городе Хама.Как передает "Интерфакс", об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.Он отметил, что незаконные вооруженные формирование, действующие в Идлибской зоне деэскалации неоднократно нарушают перемирие. Так, был обстрелян ряд сел в провинции Латакия и некоторых районах города Алеппо.Генерал отметил, что боевики били и по позициям сирийских войск около города Тадеф в провинции Алеппо.Цыганов отметил и положительные моменты – на юго-западе страны продолжается сдача повстанцами оружия. За минувшие сутки сдано 483 единицы стрелкового оружия и 450 килограммов боеприпасов.