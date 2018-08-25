В Южной Осетии в ближайшее время будет открыто посольство Сирии, сообщил в ходе рабочей поездки в Цхинвал сирийский посол в РФ Рияд Хаддад. По его словам, сирийская сторона прилагает всяческие усилия, чтобы это осуществить.

В Южной Осетии в ближайшее время будет открыто посольство Сирии, сообщил в ходе рабочей поездки в Цхинвал сирийский посол в РФ Рияд Хаддад. По его словам, сирийская сторона "прилагает всяческие усилия, чтобы это осуществить".Дамаск, по словам посла, приветствует участие Цхинвала в послевоенном восстановлении Сирии, передает ТАСС. Об этом стороны договорились в ходе официального визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Дамаск в июле. До этого, 29 мая нынешнего года, Сирия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.Одним из первых результатов соглашений, подписанных между Цхинвалом и Дамаском, станет участие компаний из Южной Осетии в Дамасской международной выставке в сентябре, рассказал Рияд Хаддад. Среди других участников будут компании из России, Китая, Ирана и других стран. Приоритет в восстановлении Сирии после войны, навязанной Арабской Республике извне, будет отдан странам, поддерживающим Дамаск в борьбе с терроризмом, отметил посол на брифинге в Цхинвале.По его словам, сирийцы, как и жители Южной Осетии до обретения долгожданной независимости, верят в свою родину и находятся "на пороге окончательной победы над терроризмом", передает "Интерфакс". В воскресенье 26 августа Рияд Хаддад примет участие в мероприятиях по случаю празднования 10-й годовщины признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии.