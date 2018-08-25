Матчем между тульским Арсеналом и Ростовом начался пятый тур российской премьер-лиги. Ростовчане выиграли 1:0 и, набрав 12 очков, вышли на второе место.

Матчем между тульским "Арсеналом" и "Ростовом" начался пятый тур российской премьер-лиги. Ростовчане выиграли 1:0 и, набрав 12 очков, вышли на второе место.Судьбу встречи решил пенальти, реализованный нападающим "Ростова" Алексеем Ионовым. Правильность назначения 11-иметровоговызвала сомнение у тренера хозяев Олега Кононова. Надо смотреть, но, как мне показалось, офсайд скорее был, чем не был. Еще не видел момент, но мои ассистенты говорят так", — цитирует Конова "Спорт-Экспресс".Тренер ростовчан Валерий Карпин, пришедший на пресс-конференцию в майке, выполненной в форме ковра, остался доволен и игрой своей команды, и результатом. "Удовольствие получил я, а что касается зрителей, не знаю. Это футбол, такие игры тоже нужно уметь выигрывать. Ребята выполнили установку. Могли проиграть, но хорошо, что все так закончилось", — приводит слова Карпина РИА Новости."Борьба — это тоже футбол. Каких-то красивых комбинаций, красивого держания мяча, как вам нравится, возможно и не было, но была мужская хорошая игра", — добавил Карпин. Главный тренер "Ростова" пошутил по поводу майки в виде кофра, приносящего удачу дончанам. "Помогает ли ковер побеждать? Посмотрим, что будет дальше. Так и тренироваться не будем, только на ковер рассчитывать".