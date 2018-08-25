В одну из столичных клиник доставлена ведущая Первого канала Яна Кошкина. Девушка пренебрегла своим здоровьем ради работы.

В одну из столичных клиник доставлена ведущая Первого канала Яна Кошкина. Девушка пренебрегла своим здоровьем ради работы.Сейчас здоровью Яны ничто не угрожает. Она находится в больнице, под присмотром медиков.Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 августа. Предположительно, Кошкину госпитализировали прямо со съемок."Доработалась с температурой. Теперь заслуженный "отдых" в больничке. А Вы как проводите вечер пятницы?" – написала телеведущая в Instagram, комментируя произошедшее (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).К посту Яна добавила фото. На снимке звезда Первого канала сидит на больничной койке, к ее руке прикреплена капельница. Стоит отметить, что даже в домашней одежде и с температурой Яна выглядит великолепно.Поклонники ведущей пожелали ей скорейшего выздоровления и попросили бережнее относится к своему здоровью. "Моя ты сладенькая, выздоравливай поскорее", "Яна это закон пружины,он не рушим! Жизнь не любит крайностей .Сила действия равна противодействию. Выздоравливай и не впадайте в крайности", "Поправляйтесь быстрее. Всего самого хорошего", "Здоровья у нас одно. жалеть себя надо Яна", – написали фанаты своей любимице.