В Москве разгорается дискуссия, стоит ли вернуть на Арбат автомобили. Идею высказал главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его мнению, улица слишком длинна для пешеходной зоны. Между тем, миллионы горожан уже просто не представляют ее иначе.

В Москве разгорается дискуссия, стоит ли вернуть на Арбат автомобили. Идею высказал главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его мнению, улица слишком длинна для пешеходной зоны. Между тем, миллионы горожан уже просто не представляют ее иначе. Долгие годы Арбат был основным туристическим маршрутом столицы, а для многих уже давно стал культовым местом.В далеком уже 1985 году архитектор Зоя Харитонова преградила машинам путь на Арбат. Проект пешеходной зоны под грифом "для служебного пользования" рассматривали десять лет. Решающий аргумент — для транзита улицу почти не используют."Мы просто стояли, записывали все номера автобусов и машин около ресторана "Прага", а потом на "Смоленской", — вспоминает Зоя Харитонова, архитектор, автор проекта пешеходного Арбата.Автомобили и общественный транспорт ездили по Арбату с начала XX века. Его транспортная история не менее богата, чем культурная или военная. Именно по Арбату из Кремля на Ближнюю дачу и обратно ездил Сталин. Здесь Булат Окуджава на ходу садился в синий троллейбус — в последний, в случайный. И именно здесь пройти в знаменитый "арбатский подвальчик" поэтам и художникам мешал припаркованный автомобиль, который привозил сюда Владимира Маяковского."Был такой колорит в этом транспортном Арбате, где проезжало каждые полминуты по машине, никаких пробок не было. И в этом был дух Москвы", — считает Михаил Ширвиндт.Пешеходный Арбат в считанные годы стал международным туристическим брендом. Но и местные жители были совсем не против изгнания моторов."Когда стал пешеходный, все высыпали на улицу. Это как двор огромный. Сюда привозили самых знаменитых гостей России", — рассказывает москвовед Артем Задикян.Автобусы и автомобили вместо художников и музыкантов? Теперь это даже представить невозможно. В Центре организации дорожного движения подобных планов и не строят."Мы считаем, что без учета мнения местных жителей такую инициативу даже нет смысла обсуждать в настоящий момент", — пояснила Анастасия Писарь, пресс-секретарь Центра организации дорожного движения.Те, для кого Арбат не достопримечательность, а место и образ жизни, и вправду обеспокоены больше всех, потому что воспоминания неприятны."Здесь был надземный переход около почты и светофор. И я вот первый раз в жизни здесь очень сильно испугался, когда меня чуть не сбила машина", — рассказывает Денис Воробьев.И потому что сама идея вернуть сюда машины — это, как посягательство на святое."Это то же самое, как Рамбла в Барселоне, центральная улица в Монреале или центральная улица в Штутгарте. Там, действительно у людей свой уклад жизни", считает Дарья Мозырь.И все же вопрос о возвращении автомобилей на Арбат, как выяснилось, считается открытым. И светофор у стены Цоя еще может появиться.