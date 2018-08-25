Скоростной поезд TGV (Train à Grande Vitesse), следовавший по маршруту Париж — Марсель, сошел с рельсов, в результате чего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано.

Скоростной поезд TGV (Train à Grande Vitesse), следовавший по маршруту Париж — Марсель, сошел с рельсов, в результатечего железнодорожное сообщение в районе Марселя оказалось парализовано.Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на данные национальной железнодорожной компании SNCF.Авария произошла около 19 часов по московскому времени (18 часов по местному), когда поезд подходил к конечной точке маршрута - марсельскому вокзалу Сен-Шарль.Во время ЧП никто из 350 пассажиров и сотрудников состава не пострадал.Поезд был отбуксован службами спасения. Железнодорожное сообщение в Марселе, а также на линии, связывающей город с Лионом и Парижем, пока нарушено – поезда идут с опозданием.