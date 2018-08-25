Сбой в движении составов превысил два часа, предварительная причина — повреждение контактной сети.
Движение поездов из Москвы во Владимир по Горьковскому направлению восстановлено.
С 16.30 на Горьковском направлении движение поездов из Москвы было остановлено на участке от Храпуново до Есино. Пассажиры электричек самостоятельно открывали двери и покидали составы.
Сбой в движении составов превысил два часа, передает ТАСС. По сведениям источника агентства, движение составов было затруднено из-за повреждения контактной сети.