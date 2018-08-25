Сбой в движении составов превысил два часа, предварительная причина — повреждение контактной сети.

Движение поездов из Москвы во Владимир по Горьковскому направлению восстановлено.С 16.30 на Горьковском направлении движение поездов из Москвы было остановлено на участке от Храпуново до Есино. Пассажиры электричек самостоятельно открывали двери и покидали составы.Сбой в движении составов превысил два часа, передает ТАСС. По сведениям источника агентства, движение составов было затруднено из-за повреждения контактной сети.