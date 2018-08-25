По факту хищения около трех миллионов евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело.

По факту хищения около трех миллионов евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело.После проведенной проверки дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража организованной группой в особо крупном размере), пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, однако добавляет, что официальными комментариями следствия агентство пока не располагает.Пропавшие деньги были изъяты у "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко во время обыска. Бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД стал известен после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные в различной валюте на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Захарченко арестован за получение взятки в особо крупном размере, с сентября 2016 года он находится под стражей, в Пресненском суде начато рассмотрение уголовного дела.В конце мая этого года стало известно о пропаже 44 коробок с деньгами: порядка трех миллионов евро из суммы, изъятой во время обыска в рамках расследования "дела Захарченко". Сейчас идет проверка всех организаций и лиц, причастных к перевозке изъятых средств. По одной из версий, деньги могли пропасть во время процедуры пересчета купюр в одном из банков или во время транспортировки наличности инкассаторами.