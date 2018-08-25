Пожарные полностью справились с возгоранием в здании Центробанка на Неглинной улице в Москве. Площадь пожара, произошедшего в кабинете на пятом этаже, составила 30 квадратных метро.

Пожарные полностью справились с возгоранием в здании Центробанка на Неглинной улице в Москве. Площадь пожара, произошедшего в кабинете на пятом этаже, составила 30 квадратных метро, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.С огнем сражались 26 пожарных расчетов. Движение по Неглинной улице было перекрыто, однако пожарные все равно испытывали сложности из-за припаркованных автомобилей.