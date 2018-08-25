Молодой человек расплачивался похищенной картой в торговых точках города Мурома, причинив ущерб владелице в сумме более 27 тысяч рублей.

22 августа текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего безработного жителя Нижегородской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В полицию с заявлением по факту незаконного списания с банковской карты денежных средств в сумме более 27 тысяч рублей обратилась 26-летняя жительница города Мурома.Сотрудники полиции установили, что в конце июля текущего года потерпевшая вместе с подозреваемым находилась в гостях у общих приятелей, где компания распивала спиртные напитки. Через некоторое время у молодого человека возник умысел завладеть банковской картой своей 26-летней знакомой.Воспользовавшись моментом, когда девушка вышла на лестничную площадку, злоумышленник похитил карточку из ее сумки. На следующий день фигурант неоднократно совершал покупки в торговых точках Мурома, оплачивая их похищенной банковской картой.Подозреваемый в краже был задержан сотрудниками полиции на территории города Мурома. Молодой человек дал признательные показания и обязался вернуть похищенные деньги.Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.