Актрису Наталью Рудову возмутило резкое высказывание знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного. Укротитель набросился с критикой на зоозащитников.

Актрису Наталью Рудову возмутило резкое высказываниезнаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного. Укротитель набросился с критикойна зоозащитников.Наталью шокировало появившееся в Сети видео с выступлениязнаменитых дрессировщиков Багдасаровых на арене цирка Магнитогорска. На записивидно, как тигр после нескольких прыжков через горящие кольца опустился набортик арены и забился в судорогах, после чего упал без движения.Дрессировщики обливали животное водой, пытаясь привести егов чувство. После они оттащили его за лапу и хвост от края арены. Эти кадры таквпечатлили Рудову, что она опубликовала их в Stories своего Instagram иукрасили надписью "Мрази".Отметим, что этот случай вызвал гнев зоозащитников. Во многих тематических пабликах в соцсетях поведение дрессировщиков жестко раскритиковали.Представитель знаменитой династии укротителей ЭдгардЗапашный, видимо, решил вступиться за коллег. Отвечая на резкий комментарий пользовательницы,он позволил себе грубость. "Да заткнись ты дура! Футболисты на поле умирают! Квам радикальным зоозащитникам и будет такое отношение, так как вынеобразованные и озлобленные идиоты! Без уважения, Эдгард Запашный!" – написалартист.В своем микроблоге Наталья опубликовала скриншот комментариядрессировщика. На нем отмечено, что такое поведение недостойно звания, которымнагражден Запашный: "Культурный" ответ народного артиста Запашного на видео,где тигр бьется в конвульсиях! Вот такие у нас народные артисты". Актрисаподдержала критику укротителя емким нецензурным словосочетанием.