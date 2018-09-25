Актрису Наталью Рудову возмутило резкое высказывание
знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного. Укротитель набросился с критикой
на зоозащитников.
Актрису Наталью Рудову возмутило резкое высказывание
знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного. Укротитель набросился с критикой
на зоозащитников.
Наталью шокировало появившееся в Сети видео с выступления
знаменитых дрессировщиков Багдасаровых на арене цирка Магнитогорска. На записи
видно, как тигр после нескольких прыжков через горящие кольца опустился на
бортик арены и забился в судорогах, после чего упал без движения.
Дрессировщики обливали животное водой, пытаясь привести его
в чувство. После они оттащили его за лапу и хвост от края арены. Эти кадры так
впечатлили Рудову, что она опубликовала их в Stories своего Instagram и
украсили надписью "Мрази".
Отметим, что этот случай вызвал гнев зоозащитников. Во многих тематических пабликах в соцсетях поведение дрессировщиков жестко раскритиковали.
Представитель знаменитой династии укротителей Эдгард
Запашный, видимо, решил вступиться за коллег. Отвечая на резкий комментарий пользовательницы,
он позволил себе грубость. "Да заткнись ты дура! Футболисты на поле умирают! К
вам радикальным зоозащитникам и будет такое отношение, так как вы
необразованные и озлобленные идиоты! Без уважения, Эдгард Запашный!" – написал
артист.
В своем микроблоге Наталья опубликовала скриншот комментария
дрессировщика. На нем отмечено, что такое поведение недостойно звания, которым
награжден Запашный: "Культурный" ответ народного артиста Запашного на видео,
где тигр бьется в конвульсиях! Вот такие у нас народные артисты". Актриса
поддержала критику укротителя емким нецензурным словосочетанием.