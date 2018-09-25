Укрепляющийся в последние дни рубль раздражает американских инвесторов. Они начали активную игру на понижение российской валюты.

Укрепляющийся в последние дни рубль раздражает американскихинвесторов. Они начали активную игру на понижение российской валюты.Комиссии по фьючерсной торговле США сообщает, что инвесторы наЧикагской бирже за последнюю неделю нарастили количество коротких позиций порублевым фьючерсам (на ослабление валюты) с 5303 до 8639. Объем длинных позиций(на укрепление) сократился с 8197 до 4809.Такая разница между длинными и короткими позициями сталаотрицательной впервые с августа 2017 года, пишет РИА Новости.Между тем, как раз последние семь дней рубль серьезноукрепляет свои позиции. Начавшееся в августе падение уже практически отыграно:официальный курс Центробанка на завтра составляет 65, 82 рубля за доллар и 77,38рубля за евро. Напомним, что за последний месяц доллар взлетал в цене до 70рублей, а евро стоил за 80.Курс рубля начал резко падать 8 августа, в этот день СШАобъявили о двух новых пакетах антироссийских санкций. Поводом для новыхограничительных мер послужило якобы использование Россией химического оружия натерритории Великобритании, а именно отравление экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери.Эксперты тогда давали мало шансов на рост российской валюты,а инвесторы во всем мире стали с осторожностью смотреть на рубль. Самыепессимистические прогнозы гласили, что к концу 2018 года все сбережения гражданРоссии, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностьюсгореть, или довольно сильно обесцениться.В экономическом блоке правительства россиян успокоили: тамсказали, что причин для беспокойства нет – у финансовой системы страныдостаточно ресурсов и возможностей для стабилизации валютного рынка.