Телеведущая совратила красавца. И у обоих был свой резон.

Телеведущая совратила красавца. И у обоих был свой резон.О романе телеведущей Виктории Бони с американским юристом Аллен Джеффри Бейером знают, кажется, все. Об этом девушка рассказала подписчикам на своей странице, где свыше 6 миллионов подписчиков. И теперь Боня собирается переезжать в любимому в Соединенные Штаты и получать там гражданство. Да вот незадача – у американского красавчика, как говорят, есть... парень. Но теперь он его, видимо, бросил, чтобы не бросать тень на репутацию – снимки со смазливыми мальчиками все реже появляются на странице Аллена.Сообщения о том, что Бейеру девушки неинтересны, появились и на телеграм-канал Star News, и на сайте "Папарацци.ру". Как считают журналисты, предстоящий брак Виктории Бони и Аллена Джеффри Бейера – фиктивный. Свадьба, как пишет , необходима телеведущей для того, чтобы получить американское гражданство. А сам Аллен обретет престижный статус семейного человека.Стоит напомнить, что браки с гомосексуалистами у творческих людей – не редкость. Писали, например, что мальчиков любил супруг актрисы Любови Орловой – режиссер Григорий Александров. Говорили про гомосексуализм режиссера Сергея Эйзейнштейна, который при это был женат на журналистке Перле Фогельман. Был женат и актер Георгий Милляр. Хотя по словам кинокритика Игоря Гаврикова, этот брак был основан исключительно на взаимных выгоде и уважении, но не на романтических чувствах. Мол, Милляр был гомосексуалом, и свадьба была подстроена режиссером Александром Роу, чтобы его друг не был привлечен к существовавшей в ту пору уголовной ответственности за мужеложество.