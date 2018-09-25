Мужская сборная России по баскетболу проведет два важнейших отборочных матча Кубка мира. 30 ноября наша команды встретится со сборной Финляндии, а 3 декабря -с командой Чехии. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил уверенность, что наша команда выступит в сильнейшем составе.

Мужская сборная России по баскетболу проведет два важнейших отборочных матча Кубка мира. 30 ноября наша команды встретится со сборной Финляндии, а 3 декабря -с командой Чехии. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил уверенность, что наша команда выступит в сильнейшем составе.В прошлом году ЦСКА и "Химки" получили разрешение не опускать своих игроков в сборную. Но сейчас у сборной нет права на ошибку, поэтому в расположение национальной команды должны прибыть все сильнейшие баскетболисты. " В прошлом сезоне мы пошли клубам навстречу и предоставляли им выбор – отпускать игроков в сборную или нет. Мы рисковали, дали возможность проявить себя более молодым и менее опытным игрокам. Команда проиграла несколько важных матчей, и сейчас наступил такой момент, когда у нас нет права на ошибку. если ЦСКА и "Химки" не отпустят игроков в сборную, я этого не пойму. Эти два матча – самые важные для российского баскетбола за последние несколько лет", — приводит слова Кириленко "Спорт-Экспресс".Президент РФБ рассказал о значении двух предстоящих нашей команде матчах. " Если сборная сыграет в нем неудачно, это будет стоить нам не только пропуска чемпионата мира-2019, но и Олимпийских игр-2020. Если клубы не видят и не понимают этого, это очень странно. Зачем мы тогда вообще играем в чемпионате Единой лиги ВТБ и развиваем баскетбол в стране, если сборная не может получить всех сильнейших игроков российских клубов?"