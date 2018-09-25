Европейский союз футбольных ассоциаций продолжает проработку возвращения системы трех континентальных клубных турниров вместо нынешних двух. При этом чиновники УЕФА не скрывают, что все дело в дополнительных доходах для ведущих команды Старого Света.

Европейский союз футбольных ассоциаций продолжает проработку возвращения системы трех континентальных клубных турниров вместо нынешних двух. При этом чиновники УЕФА не скрывают, что все дело в дополнительных доходах для ведущих команды Старого Света."Наиболее важным фактором [для появления третьего клубного евротурнира, — прим. ред.] является доход от телевизионных прав, — цитирует Football Italia председателя Европейской клубной ассоциации и президента итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. – Но треть доходов от футбола приходится на 12 самых богатых клубов".Аьелли подтвердил, что УЕФА совместно с его ассоциацией ведут работу над возвращением в календарь третьего еврокубкового турнира. Новация состоит в том, что на групповом этапе будут три турнира, имеющие 32 участника каждый. Сейчас в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно 32 и 48 клубов."Мы работаем над введением третьего турнира, — говорит Аньелли. – Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. С УЕФА мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы — с 48 до 32-х".