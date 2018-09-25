Бывший главный тренер лондонского Челси Антонио Конте в ближайшее время может возглавить итальянскую Рому. Руководство римлян рассматривает специалиста в качестве одного из сменщиков нынешнего наставника клуба Эусебио Ди Франческо.

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте в ближайшее время может возглавить итальянскую "Рому". Руководство римлян рассматривает специалиста в качестве одного из сменщиков нынешнего наставника клуба Эусебио Ди Франческо.Боссы "Ромы" остаются недовольны демонстрируемыми результатами в нынешнем сезоне – в пяти играх Серии А футболисты столичного клуба набрали пять очков и располагаются на 14-й строчке чемпионата Италии. Как сообщает FootballHD со ссылкой на Corriere dello Sport, отставка Ди Франческо может состояться к концу нынешней недели.Помимо Конте на пост главного тренера "волчицы" также претендует Паулу Соуза, который на данный момент работает в китайском "Тяньцзинь Цюандзянь".Напомним, что Конте ранее уже работал в Италии, когда возглавлял "Ювентус", "Сиену" и "Аталанту".