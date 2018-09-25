За минувшую неделю истребители НАТО три раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов над Балтикой. Так F-16 бельгийских ВВС вылетали два раза 17 сентября и один раз 20 сентября.

За минувшую неделю истребители НАТО три раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов над Балтикой. Так F-16 бельгийских ВВС вылетали два раза 17 сентября и один раз 20 сентября, пишет агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны Литвы.По словам прибалтийских военных, российские транспортные самолеты Ан-26 и разведывательные Ил-20 летели как по заранее согласованным маршрутам, так и без предупреждения, с отключенными устройствами государственного опознавания.Между тем, в прошлую пятницу аналогичный отчет опубликовало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, российские войска ПВО засекли недалеко от воздушных границ страны 37 иностранных самолетов-разведчиков также за минувшую неделю. 13 раз дежурным истребителям приходилось взлетать, чтобы отогнать особенно наглых шпионов.