Три месяца без денег и топлива, но с 23 тоннами соли на борту. В Испании задержали российское судно Заполярье, принадлежащее компании Мурманское морское пароходство.

Три месяца без денег и топлива, но с 23 тоннами соли на борту. В Испании задержали российское судно "Заполярье", принадлежащее компании "Мурманское морское пароходство". Из-за финансовых проблем "Заполярье" почти все лето стояло на якоре близ испанского побережья. Моряки даже успели получить провизию от Красного креста. Что ждет российский экипаж?За их судьбой местная береговая охрана испанского анклава на северо-востоке Африки — Сеуте — стала следить еще в июле. Почти два месяца в прямом смысле скитаний по морю. У российского судна "Заполярье" возникли проблемы. Правда, экипаж здесь не при чем. Компания оставила моряков без возможности двигаться дальше. "У нашей компании нет денег, кредит в банке, нет чистой воды, нет топлива для движения, нет провизии, на борту 23 тонны груза", — говорит Сергей Филимонов, член экипажа.Судно на якоре находилось вдали от испанского берега почти 60 дней в надежде, что за это время компания решит финансовые вопросы. Но новостей от мурманского морского морского пароходства не поступало. На борту — члены экипажа и груз — техническая соль. Они должны были доставить ее в Англию. Но под вопросом — не только путешествие, но даже здоровье членов экипажа. Они остались без еды, медикаментов. Один из моряков болен сахарным диабетом. На помощь пришел местный Красный крест. "Мы привезли продукты питания, воду. Помогла местная компания из Кадиса, — рассказывает Ноилия дэ Мигель, представитель Красного креста. — Одному из членов экипажа доставили инсулин и другие медикаменты".Многие ждали, что судно продолжит путь. Но после почти трех месяцев непонятного контракта ряд членов экипажа принимает решение больше не ждать и покинуть "Заполярье", взяв билет в Россию за свой счет. Судя по всему, задержание "Заполярья" и его буксировка в порт Сеуты морякам помогла. Некоторые челны экипажа улетают без финансовой компенсации, но — наконец-то на родину.В самом компании ситуацию прокомментировали коротко. Готовится так называемая "бункеровка" судна — иначе говоря, заправка топливом и моторным маслом. "На 25 сентября запланирована бункеровка судна. На судне имеются достаточные запасы провизии, пресной воды, — отмечают в "Мурманском морском пароходстве". — Судовые документы находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства".При этом, по сообщениям испанских СМИ, еще одно судно Мурманской компании может оказаться в похожей ситуации. К истории же с "Заполярьем" теперь приковано особое внимание надзорных и контрольных органов Испании. Однако, скорее всего, она получит продолжение и в России. Предстоит выяснить, по какой причине экипаж оказался в такой сложной ситуации и не было ли здесь нарушений закона владельцами компании.