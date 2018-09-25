Супруга 87-летнего актера Ивана Краско – 28-летняя Наталья Шевель вновь стала гостем программы На самом деле Первого канала. Девушку обвиняют в рукоприкладстве.

Супруга 87-летнего актера Ивана Краско – 28-летняя Наталья Шевельвновь стала гостем программы "На самом деле" Первого канала. Девушку обвиняют врукоприкладстве.Новая возлюбленная Краско массажистка Юлия Кичемасова пришлав студию программы с синяками и ссадинами на лице. Она утверждает жена актерарасправилась с ней."Через несколько дней, после предыдущей нашей встречи в этойстудии, я захотела встретиться с Натальей вне камер и попросить ее оставить насс Иваном Ивановичем в покое, собрать вещи и уехать", – начала свой рассказКичемасова. Юлия пришла к артисту в квартиру. Дверь ей открыла Наталья. Пословам девушки, супруга знаменитости не хотела ее впускать и говорила грубости.Юлия уверена, что Краско надо спасать от жены. Якобы супругапожилого актера шантажирует его, обещая покончить с собой. "Послеэтих слов у Наташи взгляд стал как у зверя. Пена изо рта, слюнив разные стороны. Вцепилась мне в волосы. Она выдрала мнеих с корнем и начала бить меня лицом об стол. У неееще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин",– пояснила Юлия. Медики отметили, что любовница пожилой звезды советскогокино получила травмы от удара тупым предметом.Шевель опровергла обвинения девушки. "Юлия приходит ко мнедомой, ставит ногу в дверной проем и вламывается, втискивается ко мне домой. Язамечу, что у нее была огромная сумка. Она мне поставила ультиматум, что через10 минут я должна собрать свои вещи, а она должна положить свои вещи в мой шкаф", – поведала супруга Краско.Она предположила, что Юлия специально дождалась момента,когда Иван Иванович ушел из дома, чтобы спровоцировать. Наталья не стала скрывать, чтомежду ними случилась потасовка, но она всего лишь дала сопернице пощечину и неболее того.После на съемочной площадке появился экс-возлюбленныйКичемасовой – Роман. Эксперты выяснили,что именно молодой человек причастен к избиению девушки.После Юлия призналась, что бывший ее преследует: "Мы с Ромойснимали домашнее видео, где он был без лица. У Ромы остался этоткомпромат, и он шантажировал меня из-за ревности". Онапланирует сменить место жительства, так как боится молодого человека.Между тем Шевель сообщила, что ее брак с Краско распался. "Мы подалина развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями", -отметила Наталья.