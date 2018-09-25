Участник Дома-2 Валерий Блюменкранц отрывается на
сейшельском Острове любви. Судя по всему, он уже отошел от расставания с женой
и дочкой.
Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц "отрывается" на
сейшельском "Острове любви". Судя по всему, он уже отошел от расставания с женой
и дочкой.
Несмотря на то что Валерий еще находится в статусе женатого
человека, он вовсю присматривается к девушкам. Мужчина уже выказывал
симпатии к Насте Ендальцевой, но получил от ворот поворот, так как красотка не захотела
бросать ради него своего возлюбленного Валерия Сумарокова.
Помаявшись немного в одиночестве, Блюменкранц решил вернуться
к проверенному варианту – Мариане Петре. Измена с ней поставила жирную
точку в отношениях Валерия с женой Татой. Пока еще супруга участника
телестройки жестко избила соперницу, забрала дочь Беатрису и покинула проект.
К слову, после этой скандальной драки мужчина открестился и от
жены, и от любовницы, но, видимо, поменял мнение. В Сети появилось видео, на
котором Валерий оказывает знаки внимания Мариане и даже устраивает ей
сцену ревности.
"А что ты такая упругая стала, я не понял? Ты же была
помягче", – сетует мужчина, кружа спутницу в танце. "Я превратилась в камень. У
меня камень в груди", – жалуется Мариана. "Что с ним надо сделать? Раздолбить
лазером любви? Саймоновской? Тебе же нравится Саймон?" – поинтересовался Валера и,
услышав "Отстань!", поднял красотку на руки и начал трясти.
Поклонников Таты очень разозлило поведение Валерия. Они
принялись распекать его в комментариях.
"По лбу тебе камням
зарядить. Вот что нужно сделать", "Вот Валерин
потолок!!!! Идиальная пара", "да потому что **** ему на своего ребенка.
*****. настолько ****, что он, будучи мужчиной, даже не пытается найти
нормальную работу, чтобы обеспечивать будущее своей дочери. ну разве это отец?
разве это мужик? это просто шлендра, торгующая лицом, а не мужчина", "Еще раз
убеждаюсь, что мужики вообще не париться ни про что, ну есть ребенок, пусть
где-то там с мамой живет, растет, а я гулять буду дальше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали
интернет-обыватели.