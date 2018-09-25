Участник Дома-2 Валерий Блюменкранц отрывается на сейшельском Острове любви. Судя по всему, он уже отошел от расставания с женой и дочкой.

Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц отрывается насейшельском "Острове любви". Судя по всему, он уже отошел от расставания с женойи дочкой.Несмотря на то, что Валерий еще находится в статусе женатогочеловека, он уже во всю присматривается к девушкам. Мужчина уже выказывалсимпатии к Насте Ендальцевой, но получил от ворот поворот, так как красотка не захотелабросать ради него своего возлюбленного Валерия Сумарокова.Помаявшись немного в одиночестве Блюменкранц решил вернутьсяк проверенному варианту – Мариане Петря. Именно измена с ней поставила жирнуюточку в отношениях Валерия с женой Татой. Пока еще супруга участникателестройки жестко избила соперницу, забрала дочь Беатрису и покинула проект.К слову, после этой скандальной драки мужчина открестился и отжены, и от любовницы, но, видимо, поменял свое мнение. В Сети появилось видео, накотором Валерий оказывает знаки внимания Мариане, и более того, устраивает ейсцену ревности."А что ты такая упругая стала, я не понял? Ты же былапомягче", – сетует мужчина, кружа спутницу в танце. "Я превратилась в камень. Уменя камень в груди", – жалуется Мариана. "Что с ним надо сделать? Раздолбитьлазером любви? Саймановской? Тебе же нравится Саймон?" – интересуется Валера и,услышав "Отстань!", поднимает красотку на руки и начинает трясти.Поклонников Таты очень разозлило поведение Валерия. Онипринялись распекать его в комментариях."По лбу тебе камнямзарядить. Вот что нужно сделать (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот Валеринпотолок!!!! Идиальная пара", "да потому что **** ему на своего ребенка.*****. настолько ****, что он, будучи мужчиной, даже не пытается найтинормальную работу, чтобы обеспечивать будущее своей дочери. ну разве это отец?разве это мужик? это просто шлендра, торгующая лицом, а не мужчина", "Еще разубеждаюсь, что мужики вообще не париться ни про что, ну есть ребенок, пустьгде-то там с мамой живет, растет, а я гулять буду дальше", – писалиинтернет-обыватели.