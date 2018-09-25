Больше половины заболевших - дети

Больше половины заболевших - детиС прошлой недели начался традиционный сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор. Наибольшая опасность простудиться у детей и подростков.С 17 по 23 сентября к врачу признаками ОРВИ пришли 10251 жителей области, среди них 6872 ребенка.Заболевших владимирцев - 3177 человек, среди них 2107 детей.В нескольких районах региона превышен средне-областной показатель заболеваемости – в Собинском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районе, а также в самом Владимире.В области активно продолжают прививочную кампанию, привито уже более 56 тысяч человек.Управление Роспотребнадзора призывает продолжить соблюдение основных мер профилактики ОРВИ и не допускать детей в школы и детские сады с любыми признаками инфекционного заболевания.