Дитрий Нагиев очень изменился ради роли. Актер заметно потерял в весе и кажется очень измученным.

Дитрий Нагиев очень изменился ради роли. Актер заметнопотерял в весе и кажется очень измученным.В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера драмы "Непрощенный",в которой Нагиев Исполнил главную роль – архитектора Виталия Калоева. Вместе ссо съемочной группой и режиссером Сариком Андреасяном Дмитрий появился на сценеи лично презентовал картину.Нагиев появился на показе в своем фирменном образе. Он облачилсяв темные джинсы, футболку в тон и длинный летний плащ черного цвета. Шеюартиста украшали замысловатые кулоны, также знаменитость не выпускала четки изрук.Отметим, что поклонников совсем не смутил странный внешнийвид Дмитрия. Они обратили внимание на то, что у 51-летнего актера заметно ввалились щеки, поэтому создалось впечатление, что на лице артиста остался один огромный нос. Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым. Впрочем,другие его почитатели решили, что знаменитость сбросила вес ради роли.Напомним, что лента "Непрощенный" рассказывает реальнуюисторию архитектора Виталия Калоева, потерявшего в страшной авиакатастрофесемью. Фильм о любви, об одиночестве, о маленьком человеке.Гостями премьеры стали многие российской знаменитости: МихаилГалустян, Александр Ревва, Наталья Рудова, Аркадий Укупник, Регина Тодоренко,Карина Мишулина, Стас и Юлия Костюшкины, Анна Седокова, Павел и АгатаПрилучные, Нелли Ермолаева, Корнелия Манго, Дарья Пынзарь и многие другие.