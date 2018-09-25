Тысячи жителей подмосковного города Электроугли остались без горячей воды. Трубы по всему городу и в соседних населенных пунктах холодные, причем уже неделю. Единственная котельная внезапно и без объяснений прекратила свою работу. Выяснить, что произошло, жителям было очень непросто. Отопительный сезон тоже под угрозой срыва.

Тысячи жителей подмосковного города Электроугли остались без горячей воды. Трубы по всему городу и в соседних населенных пунктах холодные, причем уже неделю. Единственная котельная внезапно и без объяснений прекратила свою работу. Выяснить, что произошло, жителям было очень непросто. Отопительный сезон тоже под угрозой срыва.- Каждый день прихожу с работы в восемь вечера. Для того, чтобы помыть детей или приготовить, мне приходится греть.Точно так же вручную греют и льют друг другу на руки воду и в тысячах других квартир города Электроугли. Все социальные учреждения тоже остались без горячей воды."Ни в поликлиниках, ни в детских садах. ни в школах, нигде! Ни в одной организации в городе Электроугли и Старой Купавне, также хочу добавить — это еще 30 тысяч населения плюс к 30 тысячам населения города Электроугли — нет горячей воды", — говорит Кристина Багинян.Трубы с горячей водой в Электроуглях остыли почти неделю назад — внезапно."Не было объявлений, не было предупреждения никакого о том, что отключат воду, — говорит Александр Шевченко. — Мы думали, идет какой-то ремонт. Что где-то там что-то раскопали и сейчас вот дадут, дадут, дадут".Только спустя несколько дней по рукам пошла копия телефонограммы, в которой поставщик услуг, компания "Ногинсктрастинвест", уведомляет местную администрацию о долгах управляющей компании в 21 миллион рублей и остановке в связи с этим котельной. О том, кто и как будет гасить эти долги и когда горячая вода вернется — ни слова.- У меня квитанции за три года все собраны.- Я поняла. Помочь ничем не могу. Как газ дадут в котельную, тогда, наверное, и будет вода в городе.О том, что дела управляющей компании, обслуживающей весь город, идут плохо, люди догадывались и раньше. Отключение воды — здесь явление всесезонное."С ведрами люди выходили на улицу, набирали снега. Чтобы подтаял он, чтобы хотя бы в туалете не пахло. В туалет сходить хотя бы — до того доходило", — говорит Максим Свиридов.К людям, собравшимся возле офиса управляющей компании, так никто и не вышел. Зато появились новые слухи — компания обанкротилась. Чтобы получить хоть какую-то информацию, жители отправили делегацию к бывшему главе города. Юрий Бусов сложил полномочия только 10 дней назад. В свое время он приложил руку к созданию управляющей компании.- Вы создавали управляющую компанию.- Да.- Что с ней не так?- Болеет, наверное, как и люди болеют.Действующая администрация считает, что, несмотря на долги, отключение целого города — мера незаконная. Заявление в прокуратуру от них уже поступило."Просим вас провести проверку вышеуказанных действий ООО "Газпром межрегионгаз" по отключению газа и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования", — зачитывает заместитель руководителя администрации муниципального образования "Город Электроугли Московской области" Николай Голоднов. "Как мы считаем, это спор хозяйствующих субъектов, и вовлекать жителей в этот спор — это не то что противозаконно, но и аморально", — добавляет он.Отсутствие горячей воды — полбеды. Из-за отключения котельной в городе сорваны работы по подготовке к отопительному сезону. Между тем первые заморозки синоптики прогнозируют уже на этой неделе.