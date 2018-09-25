На днях состоялось заседание Оргкомитета Премии Марка №1, на котором был сформирован и утвержден график проведения конкурса в 2018 году.

На днях состоялось заседание Оргкомитета Премии "Марка №1", накотором был сформирован и утвержден график проведения конкурса в 2018году.Какобычно, в первый месяц осени в сети интернет стартует открытоеобщенациональное голосование потребителей "Народная марка". Методикаопределения любимых марок проста – это подсчет голосов.РэнкингНАРОДНАЯ МАРКА® определяет бренды, обладающие наибольшей спонтаннойизвестностью и формирующие у покупателей мнение о себе, как о ЛУЧШИХ. Вэтом году "Марка №1" будет проходить по следующему графику:Общенациональное голосование:Блок "Услуги и сервис" – 24 сентября – 1 октября 2018Блок "Продовольственные товары" – 2 – 8 октября 2018Блок "Непродовольственные товары"– 9 – 15 октября 2018Блок "Медицинские препараты" – 16 – 22 октября 2018Объявление результатов 31 октября.Торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце – 14 декабря 2018.Следитеза анонсами, в которых будет опубликован список общенациональныхизданий и сайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой голос залюбимую марку и помочь ей получить почетный титул ЛУЧШЕЙ МАРКИ В РОССИИ.