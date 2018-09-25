На днях состоялось заседание Оргкомитета Премии Марка №1, на
котором был сформирован и утвержден график проведения конкурса в 2018
году.
На днях состоялось заседание Оргкомитета Премии "Марка №1", на
котором был сформирован и утвержден график проведения конкурса в 2018
году.
Как
обычно, в первый месяц осени в сети интернет стартует открытое
общенациональное голосование потребителей "Народная марка". Методика
определения любимых марок проста – это подсчет голосов.
Рэнкинг
НАРОДНАЯ МАРКА® определяет бренды, обладающие наибольшей спонтанной
известностью и формирующие у покупателей мнение о себе, как о ЛУЧШИХ. В
этом году "Марка №1" будет проходить по следующему графику:
Общенациональное голосование:
Блок "Услуги и сервис" – 24 сентября – 1 октября 2018
Блок "Продовольственные товары" – 2 – 8 октября 2018
Блок "Непродовольственные товары"– 9 – 15 октября 2018
Блок "Медицинские препараты" – 16 – 22 октября 2018
Объявление результатов 31 октября.
Торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце – 14 декабря 2018.
Следите
за анонсами, в которых будет опубликован список общенациональных
изданий и сайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой голос за
любимую марку и помочь ей получить почетный титул ЛУЧШЕЙ МАРКИ В РОССИИ.