За объекты, представляющие опасность для жизни и здоровья детей, - штраф. Городская прокуратура подвела итоги летнего рейда по городским детским площадкам.

За объекты, представляющие опасность для жизни и здоровья детей, - штраф. Городская прокуратура подвела итоги летнего рейда по городским детским площадкам.Сотрудниками надзорного органа проверено более 50 объектов. Многие из них вызвали серьёзные опасения. Чтобы найти виновных за разбитые качели, раскуроченные горки и торчащие из лавочек гвозди, прокуроры выясняли, кто следит за площадкой. Чаще всего за грибки и песочницы, которые располагаются на муниципальной земле, отвечают городские власти. А за детские комплексы на придомовых территориях ответственность несёт управкомпания или ТСЖ. По итогам осмотра, пяти управляющим организациям вынесены представления об устранении нарушений на 9 объектах. Одной обслуживающей организации вынесено административное предупреждение, другая оштрафована на 50 тысяч рублей за ненадлежащее состояние детской игровой зоны. Дела в отношении ещё двух управляшек сейчас рассматриваются в суде. Им также может грозить наказание в 50 тысяч рублей. Что же касается детских площадок на муниципальной земле, то они тоже далеко не в идеальном состоянии. Вопросы у прокуроров по 10 объектам. Муниципалам выдано представление на устранение выявленных нарушений и, по словам сотрудников надзорного органа, определённая работа управленцами проведена. Тем не менее…Яна Сопнева, ст. помощник прокурора г. Владимира: "По данным фактам внесено представление в адрес руководителя МКУ г. Владимир Благоустройство. В отношении организации вынесено постановление. Данное постановление рассмотрено арбитражным судом Владимирской области. Виновному лицу назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей".