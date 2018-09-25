ФИФА продолжает называть имена лауреатов года. Лучшим тренером признан француз Дидье Дешам. Бельгиец Тибо Куртуа стал вратарем года.

ФИФА продолжает называть имена лауреатов года. Лучшим тренером признан француз Дидье Дешам. Бельгиец Тибо Куртуа стал вратарем года.49-летний Дидье Дешам, приведший сборную Франции к победе на чемпионате мира, признан тренером года. Дешам опередил в голосовании тренера вице-чемпионов хорвата Златко Далича и своего соотечественника Зинедина Зидана, приведшего "Реал" к победе в Лиге чемпионов.Лучшим вратарем года стал бельгиец Тибо Куртуа, перешедший летом из "Челси" в "Реал". Второе и третье места заняли датчанин Каспер Шмейхель ("Лестер") и чемпион мира француз Уго Льорис ("Тоттенхэм").