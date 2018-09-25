Как показать цвет настроения с помощью горячей эмали? В центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире открылась выставка художницы Елены Сахаровой-Староверовой. Представлено более ста работ. В экспозиции как картины, так и драгоценные украшения, и посуда из керамики. Это итог работы художницы за 10 лет. Подробности у Игоря Липского.

Как показать цвет настроения с помощью горячей эмали? В центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире открылась выставка художницы Елены Сахаровой-Староверовой. Представлено более ста работ. В экспозиции как картины, так и драгоценные украшения и посуда из керамики. Это итог работы художницы за 10 лет. Подробности у Игоря Липского.Техника горячей эмали до сих пор широко не распространена. Художников-эмальеров немного не только в России, но и во всём мире. Елена Сахарова-Староверова - единственный эмальер во Владимире. Причина, по которой не все художники выбирают эту технику, - дороговизна производства.Эмаль - это сплав стекла с драгоценными металлами. Чаще всего используют золото и серебро. А вот Елена Сахарова выбрала более экономичный вариант. В технике горячей эмали художница работает с медью. Материалы сохраняют прозрачность и яркость красок, несмотря на время.Елена Сахарова-Староверова, художница-эмальер: "Красоту стекла и медь. Они сплавляются под воздействием температуры в печи специальной, муфельной. Профессиональная печь. 800 градусов температура им нужна для этого. И так они существуют веками. Если вы работу в горячей эмали закопаете в землю, ей ничего не будет. Через сто лет вы можете откопать, насладиться красотой этих красок, этим цветом".На выставке - 150 работ. Это картины, драгоценные украшения и керамическая посуда. Все работы объединены в серии. Например, "Календари. Праздники". Здесь художница попробовала передать настроение Владимира во всех временах года. Разноцветную осень, умиротворяющую зиму, затаившуюся весну и солнечное лето. Визитной карточкой творчества Елены стали пейзажи областного центра и Золотого кольца России. Художница считает, что народные русские традиции забываются. В наше время важно сохранить и передать то, что осталось нам от предков.Елена Сахарова-Староверова, художница-эмальер: "Глобализация нас поглощает. Везде одна и та же музыка играет, теперь люди одеваются одинаково. С одной стороны, хорошо объединяться, но, я думаю, свою национальную линию нужно подчёркивать. То, что все мы разные, и в этом наша прелесть. То, что нужно хранить эти песни".Работы художницы можно найти не только в России, но и в мире: в Венгрии, Италии, США, Германии, Голандии и Японии. Выставка "Цвет настроения" продлится до 14 октября в Центре пропаганды изобразительного искусства.