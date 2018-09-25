Нижняя палата в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект о защите граждан предпенсионного возраста. В соответствии с документом, за нарушение их трудовых прав работодатели понесут уголовную ответственность. Инициатива была поддержана абсолютным большинством депутатов.

Нижняя палата в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект озащите граждан предпенсионного возраста. В соответствии с документом, занарушение их трудовых прав работодатели понесут уголовнуюответственность. Инициатива была поддержана абсолютным большинством депутатов.соответствии с нормативно-правовым актом, в Уголовном кодексе вводитсяновая статья, которая устанавливает ответственность за необоснованныйотказ в приеме на работу или увольнение гражданина на основании того,что он находится в предпенсионном возрасте. Напомним, что это периодпродолжительностью пять лет, предшествующий выходу на заслуженный отдых.С учетом предлагаемых пенсионных изменений, такой возраст наступает с55 лет у женщин и с 60 – у мужчин.Нарушениенормы влечет штраф в размере до 200 тысяч рублей, или в размерезаработной платы, или иного дохода виновного за период до полутора лет(18 месяцев). Также предполагаются обязательные работы сроком до 360часов. Необходимо подчеркнуть, что лишение свободы за нарушение трудовыхправ граждан предпенсионного возраста законопроект не предусматривает.Одобрили инициированные президентом поправки 377 депутатов."Три фракции поддерживают принятие законопроекта, который решаетвопросы защиты прав работающих граждан предпенсионного возраста", -подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия"Андрей Исаев отметил, что главная задача документа -предотвращать общественно опасные явления. "Все это вместе должновыполнить важную задачу – убрать дискриминацию лиц предпенсионноговозраста из нашей общественной жизни, изменить саму психологию и общества, и работодателя, что люди, находящиеся в этом возрасте – полноценные работники", – пояснил законодатель.Принятыйво втором чтении Госдумой документ входит в пакет нормативно-правовыхактов по настройке пенсионной системы. О необходимости введенияответственности за нарушения трудовых прав лиц предпенсионного возрастапрезидент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам в концеавгуста.Такжеглава государства предложил снизить предполагаемый возраст выхода напенсию женщин с 63 до 60 лет, обязать работодателей предоставлятьработникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатнойдиспансеризации, уменьшить на три года стаж, дающий право досрочноговыхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить всефедеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60для мужчин.начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижнейпалаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, врамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителейправительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности, котораябыла создана после парламентских слушаний для обсуждения мер понастройке пенсионной системы. Кроме того, до вчерашнего дня продолжалсясбор поправок к соответствующему законопроекту.Какотметил ранее Вячеслав Володин, всего в Госдуму поступило 286предложений. Накануне профильный комитет нижней палаты по труду,социальной политике и делам ветеранов рекомендовал поддержать документво втором, основном чтении. После принятия пакета пенсионныхзаконопроектов, подчеркнул спикер Госдумы, парламентарии продолжатпенсионную систему, контролируя эффективное исполнениеодобренных нормативно-правовых актов.