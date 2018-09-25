Два жилых дома горели сегодня ночью в 33-м регионе.

Два жилых дома горели сегодня ночью в 33-м регионе. Первый пожар произошел в деревне Палазино Юрьев-Польского района. Возгорание произошло в 00:55. Огнеборцы прибыли на место спустя 8 минут. Пожар на площади 7 квадратных метров удалось полностью ликвидировать к 02:10. Второе, более серьёзное возгорание, произошло в деревне Максимово Меленковского района. Первое подразделение прибыло на место уже через 7 минут, пожар на площади в 35 квадратных метров удалось ликвидировать в 01:50. К счастью, в обоих происшествиях обошлось без пострадавших.