Илья Яббаров ушел из Дома-2. Об этом он сообщил в своем
микроблоге.
Илья Яббаров ушел из "Дома-2". Об этом он сообщил в своем
микроблоге.
"НОВОСТЬ!!!! Все кто так
долго хотел услышать!!! Сообщаю я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровья!!!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написал Илья в Instagram. О причинах своего ухода
Яббаров не обмолвился.
Примечательно, что незадолго до этого он вместе со своей возлюбленной
Ритой Ларченко вернулся с сейшельского "Острова любви". Молодые люди приехали с
радостной новостью, которой поделились с Настей Ендальцевой и Оксаной Ряской.
"Рита беременна. Серьезно, реально. Только об этом сейчас
пока никому не говорите. Задержка шесть дней. Теперь у меня две женщины беременные.
Скоро Яббики будут!", – рассказал довольный Илья. "Это правда, у нее сейчас нет
"дней". Они спят без "пиджачков", – подтвердила Настя Оксане.
Ряска была шокирована новостями, ведь от Яббарова уже
беременна другая участница телестройки Алена Рапунцель. Если интересное
положение Ларченко подтвердится, то у Ильи будет сразу два младенца от разных
женщин.
Возможно внезапное решение звезды "Дома-2" сбежать с проекта связано с беременностью новой подруги. Ведь поклонники телестройки недолюбливают
Илью за решение оставить Алену, а уж после новостей об интересном положении
Риты, его точно возненавидят.
Напомним, что несколько месяцев назад стало известно, что у
Яббарова и Рапунцель-младшей будет ребенок. Поначалу молодые люди строили планы
на совместное будущее и готовились создать крепкую семью. Однако постоянные
дрязги разрушили их отношения. Участник "Дома-2" долго не страдал в
одиночестве, через некоторое время он закрутил роман с Маргаритой Ларченко.