Илья Яббаров ушел из Дома-2. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

Илья Яббаров ушел из "Дома-2". Об этом он сообщил в своеммикроблоге."НОВОСТЬ!!!! Все кто такдолго хотел услышать!!! Сообщаю я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровья!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написал Илья в Instagram. О причинах своего уходаЯббаров не обмолвился.Примечательно, что незадолго до этого он вместе со своей возлюбленнойРитой Ларченко вернулся с сейшельского "Острова любви". Молодые люди приехали срадостной новостью, которой поделились с Настей Ендальцевой и Оксаной Ряской."Рита беременна. Серьезно, реально. Только об этом сейчаспока никому не говорите. Задержка шесть дней. Теперь у меня две женщины беременные.Скоро Яббики будут!", – рассказал довольный Илья. "Это правда, у нее сейчас нет"дней". Они спят без "пиджачков", – подтвердила Настя Оксане.Ряска была шокирована новостями, ведь от Яббарова ужебеременна другая участница телестройки Алена Рапунцель. Если интересноеположение Ларченко подтвердится, то у Ильи будет сразу два младенца от разныхженщин.Возможно внезапное решение звезды "Дома-2" сбежать с проекта связано с беременностью новой подруги. Ведь поклонники телестройки недолюбливаютИлью за решение оставить Алену, а уж после новостей об интересном положенииРиты, его точно возненавидят.Напомним, что несколько месяцев назад стало известно, что уЯббарова и Рапунцель-младшей будет ребенок. Поначалу молодые люди строили планына совместное будущее и готовились создать крепкую семью. Однако постоянныедрязги разрушили их отношения. Участник "Дома-2" долго не страдал водиночестве, через некоторое время он закрутил роман с Маргаритой Ларченко.