Давать показания в суде по делу о нарушении тайны личной жизни не стал 82-летний народный артист СССР Армен Джигарханян. Он просто не пришел в суд по делу своей экс-жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Поэтому 24 сентября суд исследовал письменные и вещественные доказательства.

Давать показания в суде по делу о нарушении тайны личной жизни не стал 82-летний народный артист СССР Армен Джигарханян. Он просто не пришел в суд по делу своей экс-жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Поэтому 24 сентября суд исследовал письменные и вещественные доказательства, пояснила адвокат пианистки Лариса Широкова."Ждем потерпевшего и свидетелей. Армен Борисович не хочет ходить в суд, он заболевает каждый раз на период судебного разбирательства", — выразила свое недовольство адвокат Лариса Широкова.Широкова добавила, что если частная жизнь нарушена, то он должен сам пояснить, в чем это нарушение выражается. По словам адвоката артиста Евгения Парфенова, Армен Джигарханян находится на плановом обследовании, но он чувствует себя нормально. Но артист не может прийти в суд, поскольку это для него это эмоциональное, физическое и нравственное испытание, сообщает со ссылкой на Парфенова РИА Новости.Спорная видеозапись была продемонстрирована в телевизионном эфире на популярном ток-шоу. Камера работала в течение полугода, утверждает свидетельница обвинения Эвелина Мазур. 39-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская установила скрытую видеокамеру, чтобы следить за делами своего мужа.10 октября 2017 года актер Армен Джигарханян попал в больницу. Он заявил, что его супруга причинила ему много боли, и простить ее он не может. Цымбалюк-Романовская после этого уволилась из театра Джигарханяна, где была директором. Чуть позже супруги развелись.После показа видео Цымбалюк-Романовской инкриминировали часть 1 статьи 137 Уголовного кодекса России ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Максимальное наказание по этой статье – 2 года заключения.Виталина Цымбалюк-Романовская виновной себя не признает. Но в рамках уголовного дела суд наложил арест на ее банковскую ячейку, в которой хранился миллион рублей.В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.