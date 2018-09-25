За перипетиями в жизни актерской династии Шукшиных наблюдает вся страна. Многие при этом вздыхают: мол, слава богу, что Василий Макарович не дожил до того дня, когда внук до полусмерти забьет мать своего ребенка. Впрочем, у близкого знакомого с семьей продюсера Бари Алибасова другой взгляд на эти события.

За перипетиями в жизни актерской династии Шукшиных наблюдает вся страна. Многие при этом вздыхают: мол, слава богу, что Василий Макарович не дожил до того дня, когда внук до полусмерти забьет мать своего ребенка. Впрочем, у близкого знакомого с семьей продюсера Бари Алибасова другой взгляд на эти события.Про роман Макара Шукшина и жительницы Барнаула Фреи Зильберг вся страна знает благодаря скандальным ток-шоу. Мол, познакомилась они в Интернете – сначала переписывались, потом съехались и, кажется, были счастливы. Но все рухнуло в тот момент, когда девушка сообщила, что беременна."Макар ужасно изменился! Таскал меня по полу, бил по пояснице. Орал,кричал, что хочет, чтобы этот ребенок сдох" – цитировал Зильберг Андрей Малахов в своей программе "Прямой эфир". В итоге лихая провинциалка написала заявление в полицию – мол, жених занимается рукоприкладством и торгует наркотиками. А Макар исчез, сменив все номера, а его мать Мария Шукшина на звонки Фреи не отвечала."Это я сказал Макару, чтобы он послал всех на три буквы и прекратил общаться с этой девицей, он так и сделал, – признался продюсер Бари Алибасов. – А что касается этой девушки, то она же легкого поведения, очень легкого, я бы сказал даже "воздушного". Она же бегает одного другого с такой скоростью, что на родине ее переимел, кажется, весь поселок. Ну и Макар тоже пристроился к этой очереди. Вот и вся связь".Судьбой ребенка Зильберг семья Шукшиных, как сказал Алибасов, не интересуется. "Это ее проблемы, – считает Бари Каримович. – Хотя Маша не раз говорила, что готова забрать этого малыша в свою семью. Было сделан одве пробы ДНК, которые дали разные результаты отцовства Макара. Но Маша сказала, что в любом случае готова воспитывать ребенка. Она очень хочет. Но эта бродячая девица ребенка отдавать не хочет".По уверению Бари Алибасова, оборотистая провинциалка не только портит жизнь Макару Шукшину, но поливает его незаслуженно грязью. Например,придумала, будто парень – наркоман. "Это все – чушь собачья. Он абсолютно нормальный, здоровый, порядочный парень,который ценит семью и понимает, что значит быть мужчиной и нести ответственность. Вот она – наркоманка. Хотя если у них были отношения, тоне исключая, что она пыталась его приучить и подсадить на что-то", – цитирует Алибасова газета .