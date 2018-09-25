Речь президента США на Генассамблее ООН ознаменовалась как
минимум двумя скандалами. И это, если не считать того, что Дональд Трамп
опоздал на свое собственное выступление.
Речь президента США на Генассамблее ООН ознаменовалась как
минимум двумя скандалами. И это, если не считать того, что Дональд Трамп
опоздал на свое собственное выступление.
Опоздавший на несколько минут Трамп, начал свою речь не с
международных проблем и вызовов, а с хвастливых заявлений о своих успехах на
посту президента США. Но зал, видимо, не проникся патетикой главы Белого дома и
встретил его выступление громким смехом.
"Не ожидал такой реакции", – признался Трамп и
продолжил рассказ о том, как обстоят
дела в США после его прихода к власти. Традиционно он заявил, что меньше, чем
за два года достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Звучали
слова о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах, сообщает РИА Новости.
Переходя к международной повестке, Трамп с трибуны ООН поблагодарил
лидера КНДР Ким Чен Ына за его смелость. В качестве примеров американский лидер
назвал прекращение Северной Кореей ракетных и ядерных испытаний, уничтожение военных
объектов, а также возвращение останков американских солдат в США.
Затем президент обратился к ситуации в Сирии, заявив, что
там необходимо покончить с войной и приступить к политическому урегулированию.
В конце Трамп решил пофилософствовать и задал всем присутствующим вопрос: "Какой мир мы оставим нашим детям?" "Мы, американцы, знаем, какое будущее хотим
для себя", – заявил американский лидер и обратился к богу. "Благослови
господь все нации мира", – завершил свою речь Трамп.
Интересно, что во время выступления Трампа президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган и вся турецкая делегация покинули зал Генассамблеи ООН. Был ли это демонстративный шаг или рабочая
необходимость, не понятно.