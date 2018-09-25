Речь президента США на Генассамблее ООН ознаменовалась как минимум двумя скандалами. И это, если не считать того, что Дональд Трамп опоздал на свое собственное выступление.

Речь президента США на Генассамблее ООН ознаменовалась какминимум двумя скандалами. И это, если не считать того, что Дональд Трампопоздал на свое собственное выступление.Опоздавший на несколько минут Трамп, начал свою речь не смеждународных проблем и вызовов, а с хвастливых заявлений о своих успехах напосту президента США. Но зал, видимо, не проникся патетикой главы Белого дома ивстретил его выступление громким смехом."Не ожидал такой реакции", – признался Трамп ипродолжил рассказ о том, как обстоятдела в США после его прихода к власти. Традиционно он заявил, что меньше, чемза два года достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Звучалислова о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах, сообщает РИА Новости.Переходя к международной повестке, Трамп с трибуны ООН поблагодариллидера КНДР Ким Чен Ына за его смелость. В качестве примеров американский лидерназвал прекращение Северной Кореей ракетных и ядерных испытаний, уничтожение военныхобъектов, а также возвращение останков американских солдат в США.Затем президент обратился к ситуации в Сирии, заявив, чтотам необходимо покончить с войной и приступить к политическому урегулированию.В конце Трамп решил пофилософствовать и задал всем присутствующим вопрос: "Какой мир мы оставим нашим детям?" "Мы, американцы, знаем, какое будущее хотимдля себя", – заявил американский лидер и обратился к богу. "Благословигосподь все нации мира", – завершил свою речь Трамп.Интересно, что во время выступления Трампа президент Турции РеджепТайип Эрдоган и вся турецкая делегация покинули зал Генассамблеи ООН. Был ли это демонстративный шаг или рабочаянеобходимость, не понятно.