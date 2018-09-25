Еврокомиссия приняла решение передать в Суд ЕС жалобу на власти Польши в связи с судебной реформой. По мнению ЕК, новый польский закон нарушает принцип независимости судебных органов.

Еврокомиссия приняла решение передать в Суд ЕС жалобу на власти Польши в связи с судебной реформой.В заявлении ЕК говорится, что новый польский закон нарушает принцип независимости судебных органов, передает ТАСС. Комиссия попросила суд принять временные меры до вынесения решения по делу.Между тем спикер сената Польши Станислав Карчевский уверен, что суд отклонит иск Европейской комиссии. По его словам, у польских властей есть аргументы для того, чтобы убедить суд принять решение в свою пользу."Будут переговоры, конкретные переговоры. Мы имеем очень сильные аргументы, мы имеем необычайно твердые правовые аргументы, и эти аргументы будут представлены", — сказал спикер сената.Как сообщает РИА Новости, при этом он подчеркнул, что Польша "всегда все решения Европейского суда уважала".В 2017 году в Польше была проведена судебная реформа. Одним из изменений было решение, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Глава Верховного суда Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что остается первым председателем суда.По мнению Еврокомиссии, что 13 законов, принятых польскими властями, нарушают принципы верховенства права и ставят судебные власти под контроль. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.