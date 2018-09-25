Двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель прокомментировала изменения в катании российской коллеги Евгении Медведевой после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру от наставницы Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, она хорошо знает семью Жени.

Двукратнаячемпионка мира в парном катании Меган Дюамель прокомментировала изменения вкатании российской коллеги Евгении Медведевой послеперехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру от наставницы Этери Тутберидзе. Пословам спортсменки, она хорошо знает семью Жени.Фигуристка отметила, что ей всегданравилось катание Медведевой. Меган в хороших отношениях как с самойспортсменкой, так и с ее мамой.Дюамель наблюдает за тем, как Женятренируется в Канаде у наставника, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией."Она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого днятренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали", – цитирует фигуристку "РИА Новости".При этом она обратила внимание на то, что в жизни Медведевой за последнее времяпроизошло очень много изменений, что не могло на ней не отразиться. "Понятно,что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольнобольшого времени… Просто люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас,забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игрдевочка вообще не каталась", – отметила двукратная чемпионка мира.Дюамель обратила внимание и на ошибки в прокатах Евгении Медведевой. Так, она заявила, что на шоу в апреле 2018 года, фигуристке с трудомудавались базовые шаги и вращения. По ее словам, спортсменке трудно вернуться к обычному катанию. Дюамель считает, что Медведевой нужно "всеголишь несколько стартов", чтобы ушел лишний стресс, и она восстановилась.