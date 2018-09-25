Двукратная
чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель прокомментировала изменения в
катании российской коллеги Евгении Медведевой после
перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру от наставницы Этери Тутберидзе. По
словам спортсменки, она хорошо знает семью Жени.
Двукратная
чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель прокомментировала изменения в
катании российской коллеги Евгении Медведевой после
перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру от наставницы Этери Тутберидзе. По
словам спортсменки, она хорошо знает семью Жени.
Фигуристка отметила, что ей всегда
нравилось катание Медведевой. Меган в хороших отношениях как с самой
спортсменкой, так и с ее мамой.
Дюамель наблюдает за тем, как Женя
тренируется в Канаде у наставника, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.
"Она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня
тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали", – цитирует фигуристку "РИА Новости".
При этом она обратила внимание на то, что в жизни Медведевой за последнее время
произошло очень много изменений, что не могло на ней не отразиться. "Понятно,
что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно
большого времени… Просто люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас,
забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр
девочка вообще не каталась", – отметила двукратная чемпионка мира.
Дюамель обратила внимание и на ошибки в прокатах Евгении Медведевой. Так, она заявила, что на шоу в апреле 2018 года, фигуристке с трудом
удавались базовые шаги и вращения. По ее словам, спортсменке трудно вернуться к обычному катанию. Дюамель считает, что Медведевой нужно "всего
лишь несколько стартов", чтобы ушел лишний стресс, и она восстановилась.