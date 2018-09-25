Сорос против Венгрии. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса подал иск против Будапешта в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Уроженец Венгрии Сорос утверждает, что пакет венгерских законов ограничивает работу помогающих нелегальным мигрантам неправительственных организаций.

Сорос против Венгрии. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса подал иск против Будапешта в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Уроженец Венгрии Сорос утверждает, что пакет венгерских законов ограничивает работу помогающих нелегальным мигрантам неправительственных организаций.Новые венгерские законы нарушают демократию в Венгрии, заявил глава фонда "Открытое общество" Патрик Гаспар. Потому фонд Сороса намерен добиваться отмены венгерских законов, сообщает ТАСС.Законопроект "Остановить Сороса" приняло Государственное собрание Венгрии. Венгерский парламент ввел уголовную ответственности для организаций, финансирующих нелегальную иммиграцию. Кроме того, он позволяет штрафовать общественные и некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и вкладывающие эти деньги в помощь нелегальным мигрантам и в их незаконную транспортировку через государственную границу в страны ЕС."Открытое общество" в середине мая уже перебралось из Будапешта в Берлин. Фонд заявил о прекращении своей деятельности в Венгрии. Также в Венгрии еще летом 2017 года был принят закон об "иностранных агентах". Он обязал НПО раскрывать информацию о своем финансировании из-за рубежа.