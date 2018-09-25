Генеральная прокуратура РФ вынесла представление министру культуры РФ Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений законодательства об охране памятников археологии.

Генеральная прокуратура РФ вынесла представление министру культуры РФ Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений законодательства об охране памятников археологии.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.Он подчеркнул, что министерство культуры России "не на должном уровне" организовало передачу обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда.Куренной отметил, что не соблюдались требования к аттестации специалистов по проведению государственной экспертизы и выдаче разрешений на археологические работы.Надзорное ведомство также обнаружило нарушения в области популяризации результатов археологических исследований, архивного хранения научных материалов и управления федеральным имуществом.Куренной сообщил, что в связи с вышеуказанным, шесть представителей министерства культуры России и института археологии РАН привлечены к дисциплинарной ответственности. Проведена аттестация экспертов, усилен контроль за археологическими работами, внесены изменения в систему хранения архивов, предприняты усилия в области улучшения популяризации итогов археологических исследований.