Доход от незаконной банковской деятельности злоумышленников составил свыше 9 млн рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлеченным доходом в размере свыше 9 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.К уголовной ответственности привлечен один из участников противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.Также в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53