Директор совхоза имени Ленина подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства к ВГТРК. Причиной стал выпуск шоу Прямой эфир с Малаховым.

Директор совхозаимени Ленина подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести идостоинства к ВГТРК. Причиной стал выпуск шоу "Прямой эфир" с Малаховым.Рассмотрение иска назначено на конец октября. Об этом сообщила пресс-секретарьсуда Мария Михайлова. По ее словам, в своем иске Павел Грудинин просит признатьнедостоверными сведения, распространенные в программе от 12 июля.Кроме того, он настаивает, чтобы обязать ВГТРКопровергнуть их. Сведения, прозвучавшие в программе Малахова "Прямой эфир" иоспариваемые истцом, касаются его бракоразводного процесса, передает "Интерфакс".В качестве компенсации морального вреда Павел Грудин проситвзыскать с ВГТРК один рубль. Судебное заседание вокруг начнется в Савеловском суде 31 октября в 10:00 мск.Напомним, директорсовхоза имени Ленина развелся с супругой Ириной этим летом после37 лет брака. 16 июля их брак расторг мировой суд. Там сообщили, чтозаявление о разводе подал сам Грудинин. Ранее ИринаГрудинина стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Онадала первое интервью, раскрыв подробности семейной драмы, именно в прямом эфирешоу Андрея Малахова.