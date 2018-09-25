Директор совхоза
имени Ленина подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести и
достоинства к ВГТРК. Причиной стал выпуск шоу Прямой эфир с Малаховым.
Директор совхоза
имени Ленина подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести и
достоинства к ВГТРК. Причиной стал выпуск шоу "Прямой эфир" с Малаховым.
Рассмотрение иска назначено на конец октября. Об этом сообщила пресс-секретарь
суда Мария Михайлова. По ее словам, в своем иске Павел Грудинин просит признать
недостоверными сведения, распространенные в программе от 12 июля.
Кроме того, он настаивает, чтобы обязать ВГТРК
опровергнуть их. Сведения, прозвучавшие в программе Малахова "Прямой эфир" и
оспариваемые истцом, касаются его бракоразводного процесса, передает "Интерфакс".
В качестве компенсации морального вреда Павел Грудин просит
взыскать с ВГТРК один рубль. Судебное заседание вокруг начнется в Савеловском суде 31 октября в 10:00 мск.
Напомним, директор
совхоза имени Ленина развелся с супругой Ириной этим летом после
37 лет брака. 16 июля их брак расторг мировой суд. Там сообщили, что
заявление о разводе подал сам Грудинин. Ранее Ирина
Грудинина стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она
дала первое интервью, раскрыв подробности семейной драмы, именно в прямом эфире
шоу Андрея Малахова.