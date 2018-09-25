Инженеры iFixit, специализирующиеся на ремонте электроники, разобрали новые смартфоны Apple и изучили их содержимое. Несмотря на огромный экран Xs Max, ожидаемо, изнутри новинки не так сильно отличаются от X-модели прошлого года. Компания оставила расположение компонентов почти нетронутым, а самое значимое изменение коснулось батареи.

Инженеры iFixit, специализирующиеся на ремонте электроники, разобрали новые смартфоны Apple и изучили их содержимое. Несмотря на огромный экран Xs Max, ожидаемо, изнутри новинки не так сильно отличаются от X-модели прошлого года. Компания оставила расположение компонентов почти нетронутым, а самое значимое изменение коснулось батареи.Прошлогодний iPhone X оснащался L-образным аккумулятором (емкость — 2716 мАч), состоящим из двух ячеек. Как выяснили ремонтники, iPhone Xs располагает одноячеистой батареей в виде буквы L, но её запас чуть меньше — 2659 мАч. Укрупненная модель Xs Max позаимствовала батарею с двумя ячейками у X-версии, а объем вырос до 3179. Рекордным назвать его нельзя: Samsung Galaxy Note 9, например, комплектуется аккумулятором на 4000 мАч.Новинки Apple получили более высокий рейтинг пыле- и влагозащиты IP68 (у iPhone X — IP67). Тем не менее, никаких подтверждений тому с точки зрения "железа" специалисты iFixit не нашли.Еще один интересный факт: компания продолжает увеличивать число компонентов собственного производства. В iPhone Xs и Xs Max, например, добавили новый чип управления питанием под брендом Apple. Прочие изменения в iFixit сочли косметическими: в нижней части корпуса появилась новая антенная линия, а "горбик" с фотомодулем стал немного выше.Эксперты присвоили новым "айфонам" рейтинг в 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности (чем выше — тем легче починить). Столько же ранее получили iPhone X и iPhone 8. Разбитый экран, сказали в iFixit, можно легко заменить, не вынимая датчики, отвечающие за работу системы идентификации лица Face ID. Однако если треснет стекло на задней панели, до которого не так легко добраться, понадобится демонтировать каждый компонент устройства и целиком заменить шасси.”В России новые "айфоны" более востребованы, чем iPhone X читайте такжеВ России новинки выходят 28 сентября по цене от 87 990 рублей за iPhone Xs и от 96 990 рублей за iPhone Xs Max. Самый дорогой "айфон" с 512 ГБ памяти обойдется в 127 990 рублей. Релиз условно "доступного" iPhone Xr намечен на 26 октября. За версию с 64 ГБ памяти Apple попросит 64 990 рублей.