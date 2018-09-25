Нападение на участников военного парада в иранском Ахвазе, унесшее жизни более 25 человек, финансировали Саудовская Аравия и ОАЭ. Такое мнение высказал президент Ирана Али Хаменеи. По его словам, этот подлый поступок был совершен людьми, которым помогают американцы, когда они оказываются в западне в Сирии и Ираке.

Нападение на участников военного парада в иранском Ахвазе, унесшее жизни более 25 человек, финансировали Саудовская Аравия и ОАЭ. Такое мнение высказал президент Ирана Али Хаменеи. По его словам, "этот подлый поступок был совершен людьми, которым помогают американцы, когда они оказываются в западне в Сирии и Ираке".Иран "жестоко накажет" тех, кто стоит за этой атакой, пообещал Хаменеи.Как напоминает "Интерфакс", ранее заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции заявил, что Саудовская Аравия, Израиль и США "несут ответственность за атаку и столкнутся с последствиями".Атака на военный парад в Ахвазе была совершена в субботу утром. Жертвами теракта стали 29 человек, еще 53 – получили ранения.