Об экстремальной конструкции ведущий рассказал на Первом канале

Об экстремальной конструкции ведущий рассказал на Первом каналеВот уже несколько дней в социальных сетях обсуждают новый спуск для инвалидов в Вяткино. Съезд, оборудованный пандусом, слишком крутой. Колясочник вряд ли сможет скатиться по нему самостоятельно.Над этой чудо-конструкцией посмеялся Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале от 24 сентября.«В городе Владимире построили спуск для инвалидов-колясочников. Для интересующихся сообщу − спуск находится слева. Администрация Владимира все продумала. Видишь, дорожный знак? За него, как раз, цепляется человек на инвалидной коляске, делает 2 оборота, и уже с размаху въезжает в остановку, а может, и сразу в автобус», − пошутил ведущий.Глава администрации Вяткино Валерий Сафонов пояснил журналистам , что фото сделали, когда строители ещё не завершили свою работу. Спуск оборудуют перилами, их установку прописали в контракте с подрядчиком.Валерий Сафонов согласился, что съезд действительно крутой, но не настолько, как кажется, если смотреть на снимок. По его словам, изначально лестницу проектировали для огородников, чтобы тем было легче нести сумки до остановки.Раньше к автобусу вела лишь небольшая тропинка. Местные дачники просили администрацию построить нормальный спуск. У главы Вяткино нет претензий к подрядчику.