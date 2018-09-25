Проходку тоннелей на западном и юго-западном участках Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ведут пять механизированных комплексов, в ближайшее время будут запущены еще два. О ходе работ на новом пересадочном контуре подземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Проходкутоннелей на западном и юго-западном участках Большой кольцевой линииметро (БКЛ) ведут пять механизированных комплексов, в ближайшее времябудут запущены еще два. О ходе работ на новом пересадочном контуреподземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Онотметил, что от станции "Проспект Вернадского" до станции "Аминьевскоешоссе" на юго-западном участке кольца идет возведение тоннелей обоихнаправлений. На этом отрезке работают четыре тоннелепроходческихмеханизированных комплекса (ТПМК), а также более 160 специалистов.Крометого, рассказал Хуснуллин, активно ведется строительство надземной части станции"Мичуринский проспект", которая располагается на этом же участке."Готовим к старту от станции "Аминьевское шоссе" пятый ТПМК, с помощьюкоторого построят оборотные тупики", – добавил руководитель столичногостройкомплекса.Ранеетоннелепроходческие комплексы начали работать на западном участке БКЛот "Мневников" до "Улицы Народного ополчения". Этот участок Хуснуллинназвал довольно сложным, поскольку его трасса проходит под Каналом имениМосквы и вблизи развязки на пересечении Краснопресненского проспекта иулицы народного Ополчения.Возведениетоннеля на этом отрезке будет вестись на глубине 22-48 метров, уточнилглава стройкомплекса Москвы. По его словам, в настоящее время всооружении задействован один тоннелепроходческийщит и 79 человек. До конца года планируется запустить второй комплекс,который построит правый перегонный тоннель от "Мневников" до "УлицыНародного Ополчения".Наданный момент работы ведутся на всех участках Большой кольцевой линии. Вначале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левогоперегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринскогопроспекта". На восточном участке стартовала проходка левого перегонноготоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская".В то же время на северо-востоке большого метрокольца ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки".До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии планируется запустить еще два тоннелепроходческих механизированных комплекса. С их помощью будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции "Авиамоторная".Большаякольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.Первыйучасток БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке длиной более 10километров расположились пять станций – "Петровский парк", "ЦСКА","Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.