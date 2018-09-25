Кейт Миддлтон абсолютная фаворитка супруга королевы
Елизаветы II принца Филиппа. Об этом журналистам рассказал психолог.
Кейт Миддлтон абсолютная фаворитка супруга королевы
Елизаветы II принца Филиппа. Об этом журналистам рассказал психолог.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала
множество видеозаписей и фото, на которых Кейт и дедушка ее супруга запечатлены
общающимися. По словам аналитика, у 36-летней герцогини и 96-летнего мужа
британского монарха много общего.
"Они оба очень чтут королевский протокол на публичных
мероприятиях, но ровно до того момента пока не оказываются рядом друг с другом.
Всегда сдержанные, они оба моментально переключаются и хихикают, переговариваясь", -
отметила психолог.
Джуди полагает, что чувство юмора, которым славится Филипп, покорило Кейт. "Ее широкая улыбка и смягченное выражение лица говорит о привязанности. А открытый рот Кейт во время смеха, указывает на искренность ее реакций на шутки Филиппа", – рассудила Джеймс.
Также эксперт проанализировала интенсивность взгляда принца
и герцогини друг на друга. Родственники увлечены общением, их что-то связывает,
возможно, какая-либо совместная история известная только им одним. Об этом сообщает портал express.co.uk.
Добавим, что в последнее время новости о Кейт Миддлтон
появляются крайне редко. Весной этого года супруга принца родила третьего
ребенка, поэтому сейчас находится в декретном отпуске. На просторах Сети можно
найти фото Миддлтон, на которых она гуляет вместе с наследниками.
В ближайшее время Герцогиня Кембриджская не планирует
возвращаться к активной деятельности. Она решила дождаться рождения малыша, который
появится на свет у ее сестры Пиппы. Кейт хочет помочь родственнице ухаживать за
младенцем, так та познает радость материнства впервые.