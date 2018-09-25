Кейт Миддлтон абсолютная фаворитка супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом журналистам рассказал психолог.

Кейт Миддлтон абсолютная фаворитка супруга королевыЕлизаветы II принца Филиппа. Об этом журналистам рассказал психолог.Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализироваламножество видеозаписей и фото, на которых Кейт и дедушка ее супруга запечатленыобщающимися. По словам аналитика, у 36-летней герцогини и 96-летнего мужабританского монарха много общего."Они оба очень чтут королевский протокол на публичныхмероприятиях, но ровно до того момента пока не оказываются рядом друг с другом.Всегда сдержанные, они оба моментально переключаются и хихикают, переговариваясь", -отметила психолог.Джуди полагает, что чувство юмора, которым славится Филипп, покорило Кейт. "Ее широкая улыбка и смягченное выражение лица говорит о привязанности. А открытый рот Кейт во время смеха, указывает на искренность ее реакций на шутки Филиппа", – рассудила Джеймс.Также эксперт проанализировала интенсивность взгляда принцаи герцогини друг на друга. Родственники увлечены общением, их что-то связывает,возможно, какая-либо совместная история известная только им одним. Об этом сообщает портал express.co.uk.Добавим, что в последнее время новости о Кейт Миддлтонпоявляются крайне редко. Весной этого года супруга принца родила третьегоребенка, поэтому сейчас находится в декретном отпуске. На просторах Сети можнонайти фото Миддлтон, на которых она гуляет вместе с наследниками.В ближайшее время Герцогиня Кембриджская не планируетвозвращаться к активной деятельности. Она решила дождаться рождения малыша, которыйпоявится на свет у ее сестры Пиппы. Кейт хочет помочь родственнице ухаживать замладенцем, так та познает радость материнства впервые.