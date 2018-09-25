Спонсоры отказались поддерживать мероприятие из-за проигрыша Орловой

Спонсоры отказались поддерживать мероприятие из-за проигрыша ОрловойВице-губернатор Михаил Колков отменил кинофестиваль «Владимирская вишня», который должен был начаться с 12 октября. В этом году кинофестиваль провели бы уже в пятый раз.О причинах внезапной отмены кинофестиваля журналистам «Зебра ТВ» рассказала заместитель департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.По ее словам, фестиваль оказался без спонсорской поддержки, и его проведение оказалось невозможным.Продюсер «Владимирской вишни» Илья Захаров также подтвердил, что на проведение мероприятия нет средств. Он рассказал, что бюджет региона оплачивал фестиваль примерно наполовину. А оставшиеся деньги собирали у спонсоров, которые отказались поддерживать кинофестиваль после того, как узнали, что в регионе новый руководитель.По словам мужчины, письма об отмене фестиваля разослали на следующий же день после выборов. Однако организаторы не теряют надежды, что в будущем у области все-таки найдутся средства на проведение «Владимирской вишни».